Неизвестный сигнал прервал эфир трех радио накануне «Прямой линии» Путина

В преддверии «Прямой линии» в Москве прекратили временно свою работу три крупных радиостанции Maximum, Хит ФМ и DFM. Специалисты в шутку заявили, что инопланетяне попытались сорвать общение президента с россиянами.

Ранним утром вещание радиостанций было прервано из-за внезапно раздавшихся в эфире резких звуков непонятного происхождения. Прерывистые сигналы не прекращались в течение более 30 секунд, полностью парализовав радиоэфир, такое повторялось трижды. Эфир прервался на радиостанциях непосредственно в момент, когда шла реклама «Прямой линии», пишут СМИ.

Эксперт частной российской космической компании Виталий Егоров предположил, что подобные сигналы удаётся зафиксировать довольно-таки часто, пока что нет никаких причин отрицать их инопланетное или военное происхождение.

Бывший генеральный директор «Русской медиагруппы», в которую входят данные радиостанции, Сергей Кожевников в беседе с НСН предположил, что причина сбоя в вещании – слабость технических служб.

Аналогичный радиоимпульс был получен впервые ведущим Джерри Эйманом в 1977 году. Тогда попытки расшифровать его увенчались неудачей.