Китайцы посадят на Луне картошку и завезут шелкопрядов

Исследователи Поднебесной всерьез нацелились на колонизацию спутника Земли и намерены выращивать на Луне картошку и производить шелк. Про размещение на Луне плантаций риса и чая речи пока не идет.

Картошку и шелкопряда на Луну доставят для изучения влияния земного спутника на живые организмы с нашей планеты, передает телеканал «360».

В целях научного эксперимента на Луну в ближайшее время будет отправлена небольшая экосистема с ростками картофеля и личинками тутового шелкопряда. Поскольку экосистема крайне мала, то она может вмещать лишь небольшие организмы, поэтому и были выбраны гусеницы.

Маленькую «ферму» на Луну доставит в контейнере корабль «Чанъэ-4». Всего китайцы намерены провести на Луне порядка 250 научных экспериментов, цель которых – колонизация Луны.