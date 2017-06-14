В NASA впервые измерили диаметр кольца черных дыр

Сотрудники NASA опубликовали исследование, посвященное черным дырам. В нем, в частности, рассказывается о так называемом «бублике» - пылевом образовании кольцеобразной формы, окружающем области пространства-времени.

Используя специальный телескоп, астрономы выяснили, что диаметр этого «бублика» на 30% меньше, чем было принято считать в научном мире ранее. При этом образование выделяет огромное количество энергии – больше, чем предполагалось до настоящего момента.

Ранее «Аргументы недели» писали, что специалисты из Соединенных Штатов обнаружили черные дыры, каждая из которых превышает своими размерами Солнце в несколько миллионов раз.