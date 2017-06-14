Ученые определили степень опасности, исходящей от аэропортов

Международная группа ученых провела исследование о том, как соседство аэропортов влияет на здоровье человека. Наблюдения велись в течение десяти лет за 420 людьми, проживающими поблизости от международного аэропорта Афины.

Аэропорт Греции ежедневно принимает около 600 самолетов. Также ученые использовали данные о других пяти крупных европейских авиационных узлах.

Исследование показало, что длительное воздействие шума, производимого двигателями самолетов, особенно в ночное время, связано с повышенным риском увеличения кровяного давления, что может спровоцировать инсульт. Усиление громкости звука на 10 децибел вдвое увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

За время исследования у 71 человека была диагностирована сердечная аритмия, 18 участников пережили сердечный приступ.