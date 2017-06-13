Немецкий физик придумал, как расшифровать послания инопланетян

Германский физик Рене Хеллер еще раз подтвердил, что все гениальное просто. Исследователь посредством несложного эксперимента выяснил, как можно быстрее и проще всего расшифровать инопланетные сигналы.

Рене Хеллер работает в германском Институте Макса Планка и занимается изучением Солнечной системы, сообщает «Росбалт».

Физик выяснил, как легко и просто можно расшифровать послания инопланетных цивилизаций. По мнению ученого, для расшифровки посланий надо прибегнуть к помощи социальных сетей. Земляне должны в открытом доступе размещать сигналы, полученные от гуманоидов и пользователи их расшифруют в сжатые сроки.

Хеллер провел небольшой эксперимент: выложил в соцсети зашифрованное сообщение и через несколько минут из 300 вариантов получил 66 правильных ответов.