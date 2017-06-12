Специалисты назвали 5 вредных привычек, от которых следует отказаться утром

Если вы хотите, чтобы текущий день прошел на позитиве, следует воздержаться от некоторых неправильных действий. Специалисты назвали 5 привычек, от которых лучше отказаться утром.

Проснувшись, не нужно делать резких движений и сразу подниматься с кровати. Дайте организму пару минут, чтобы сбросить остатки сна. Чтобы постепенно настроить себя на активные действия, потянитесь и выполните дыхательные упражнения. Бодрит и приводит в тонус утренняя гимнастика. Более эффективным средством, к тому же значительно поднимающим настроение, может стать утренний секс.

Не рекомендуется умываться горячей водой или принимать горячий душ. После таких расслабляющих процедур вам еще больше захочется спать. А вот прохладная вода придаст бодрости.

Специалисты не рекомендуют употреблять кофе натощак, поскольку эта гастрономическая привычка может привести к гастриту. А вот от завтрака отказываться не следует, он поможет повысить работоспособность в течение первой половины дня. Для улучшения пищеварения перед завтраком можно выпить стакан прохладной воды. И уж тем более не стоит съедать завтрак перед телевизором за просмотром утренних новостей, которые могут вызвать неприятные эмоции.

О работе следует думать на работе, остальное время посвящать другим делам. Поэтому утром постарайтесь не думать ни о чем негативном, исключите общение в социальных сетях, а входящие сообщения просмотрите чуть позже. Посвятите немного времени приятным вещам – утренней пробежке или прогулке с собакой. Для этого нужно вставать с запасом времени, чтобы не опрометью бежать на работу.



