Ученые раскрыли невероятные факты о Марсе

Человечество с нетерпением ждет отправки первых колонизаторов на Марс. NASA уже отобрало первую команду потенциальных астронавтов для предстоящей миссии. Пока же мы можем только довольствоваться открытиями, полученными от спутников и зондов.

Кстати, миссии на Марс стали осуществляться все реже. Если в 60-х и 70-х прошлого столетия к Красной планете было запущено 23 космических аппарата, то в третьем тысячелетии земляне довольствовались всего лишь десятком. Из всего этого количества лишь 17 миссий можно считать успешными. Благодаря им собрано множество интересных открытий о нашем соседе. Ученые публикуют ранее неизвестные факты.



Средняя марсианская температура составляет -63 градуса по Цельсию в то время как на Земле +12.

Несмотря на то, что Земля гораздо больше Марса, общие площади суши обеих планет практически равны, поскольку наша планета на 71% покрыта водой.



Слой марсианской атмосферы в 61 раз меньше, чем земной, и преимущественно образован углекислым газом, доля которого в нашей атмосфере составляет всего лишь 0,04%.



Долины Маринера, система марсианских каньонов, оказалась почти в пять раз глубже, в четыре раза длиннее и в 20 раз шире, чем американский Гранд-Каньон, считающийся одним из чудес света.



Когда-то на Марсе были океаны, количество воды в которых сегодня составило бы всего 1,5% от количества воды на Земле, сообщают "Актуальные новости". Ученые утверждают, что там даже случались цунами. Самое большое из них могло достигать высоты в 122 метра.



Если на Марсе и обитали живые существа, то они по всей видимости жили в оазисах, наподобие обитателей земных пустынь.



