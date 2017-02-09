Ученые заявили об опасности кофе для здоровья женщин
9 февраля 2017, 09:59 [ «АН-онлайн» ]
Американские ученые посоветовали женщинам не перебарщивать с кофе. Результаты их исследования показали, что чрезмерное употребление этого напитка может крайне негативно отразиться на здоровье представительниц прекрасного пола.
В ходе своих наблюдений сотрудники университета Гарварда выяснили, что женщины, пьющие в день более четырех чашек кофе, как правило, испытывают проблемы с мочевым пузырем. Развитие патологии может привести к хроническим воспалительным процессам мочеполовой системы.
Ранее «АН-онлайн» писали о том, что ученые из того же Гарвардского университета назвали пять болезней, от которых кофе эффективно защищает.
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