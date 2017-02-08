Музыка как наркотик: ученые установили их одинаковое воздействие на мозг

Специалисты из университета Макгилла в Монреале (Канада) установили, что музыка воздействует на человеческий мозг точно так же, как и наркотические вещества.

С помощью специального препарата ученые заблокировали рецепторы нервных клеток, на которые оказывают воздействие наркотики. Однако этот препарат раздали не всем испытуемым - некоторые получили плацебо, но не знали об этом. В результате было установлено, что те добровольцы, активность рецепторов которых оказалась подавлена, получали гораздо меньшее удовольствие от прослушивания любимых композиций.

Таким образом ученые подтвердили предположение, что музыка воздействует на те же участки мозга, что и наркотики. Примечательно, что секс и общение друзьями действуют аналогичным образом.

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