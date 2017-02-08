Очки н-н-надо! В Японии изобрели очки для диагностики глаукомы

Диагностировать глаукому на ранней стадии, значит, сохранить зрение. Тогда как поздняя диагностика этой болезни может закончиться слепотой. Современные методы обнаружения этой болезни затратны и длительны.

Группа исследователей из Университета Кансай и Медколледжа в городе Осака (Япония) изобрели специальные очки, которые в кратчайшие сроки выявляют глаукому даже на ранней стадии ее развития. Вся процедура занимает всего пять минут, сообщает ТАСС.

В настоящее время чудо-очки проходят клинические испытания и в продаже появятся уже в следующем году.

В России, по разным данным, глаукомой страдает не менее 1,3 миллиона человек. Порядка 20% больных рискуют ослепнуть.