Назван вид рыбы, которую следует есть детям для развития интеллекта
6 февраля 2017, 14:53 [ «АН-онлайн» ]
Оказалось, что жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в морепродуктах, оказывают весьма сильный положительный эффект на развитие и нервной системы, а витамины А и D защищают от проблем с костной системой. Исследователи отмечают, что в рыбе содержится огромное количество фосфора, который столь полезен для работы мозга.
Уточняется, что лучше всего детям и взрослым употреблять в пищу мясо трески, скумбрии, камбалы, пикши и зубатки.