Назван вид рыбы, которую следует есть детям для развития интеллекта

Ученые из Университета Северной Каролины провели ряд экспериментов и выяснили, какие виды рыбы наиболее благоприятно влияют на развитие интеллекта у детей, а также строительство новых клеток.



Оказалось, что жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в морепродуктах, оказывают весьма сильный положительный эффект на развитие и нервной системы, а витамины А и D защищают от проблем с костной системой. Исследователи отмечают, что в рыбе содержится огромное количество фосфора, который столь полезен для работы мозга.

Уточняется, что лучше всего детям и взрослым употреблять в пищу мясо трески, скумбрии, камбалы, пикши и зубатки.