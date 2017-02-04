Майские указы президента, которыми приказано поднять долю Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в ВВП до 1,77%, а обескровленные регионы обязаны к 2018 г. сделать среднюю зарплату научных сотрудников вдвое выше, чем средняя по региону, могут подстегнуть новую волну утечки умов. Чем чреваты командные методы? Тем, что губернаторы будут спать и видеть, как бы у себя побольше институтов закрыть и учёных уволить. И лазейка есть: надо признавать бесперспективным все изыскания подряд.



Поэтому из России возобновилась утечка умов. Рост государственных расходов на науку и образование в нулевые годы дал лишь временный эффект. По данным Росстата, число эмигрировавших специалистов с высшим образованием снизилось с 2002 по 2010 г. почти вдвое – с 8043 до 4315 человек. Но уже в 2012 г. умы снова стали паковать чемоданы: из России уехали 5700 дипломированных специалистов, в том числе 74 кандидата и доктора наук.



Статистики за 2015 г. нет, но исход, похоже, обвальный. Сегодня наука на основе закрытых КБ невозможна, учёным нужно международное общение, обмен технологиями. А изоляция и жёсткое регулирование Интернета ставит крест на многих разработках. По словам бывшего директора по развитию технопарка «Сколково» Максима Киселёва, инноград стал «инкубатором для эмигрантов». Все студенты Сколтеха, например, ездят на краткосрочные стажировки в Массачусетский технологический институт, и многие надеются там остаться.



Между тем, передовая наука определяет конкурентоспособность страны сильнее, чем могучая армия.



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



