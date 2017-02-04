Ученые предупреждают: смена имиджа грозит шизофренией

Эксперименты с внешностью, которые так любят женщины, - вещь, как выяснилось, вовсе не такая безопасная, как это может показаться на первый взгляд, и может грозить психическим расстройством.

Португальские ученые уверены: частые перемены в облике приводят к тому, что человек перестает воспринимать себя как стабильную, цельную личность, а в результате может получить целый спектр психических расстройств, самый грозный из которых - шизофрения. Ученые даже подсчитали, что менять имидж без угрозы для душевного равновесия можно раз в 6-7 лет.

А вот российский психолог и психотерапевт Олег Шевченкосчитает, что перемены во внешности - не причина, а следствие слабовыраженных психических заболеваний. В беседе с корреспондентами “Московского комсомольца” он рассказал, что люди, склонные часто менять имидж, зачастую подвержены нарциссизму - расстройству, характеризующемуся чувством собственного превосходства и тщеславия.

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