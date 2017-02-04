Роскосмос может начать осуществлять с Восточного коммерческие запуски

В настоящий момент Роскосмос прорабатывает возможность осуществления коммерческих запусков с космодрома Восточный.

Рассматриваются пути и способы работы с различными космическими аппаратами, а также ведется разработка транспортно-логистической схемы для их транспортировки на Восточный в Амурскую область. Как уточняет РИА "Новости", уточняются все возможности размещения рабочих мест в унифицированном техническом комплексе.

Представители Роскосмоса замечают также, что в рамках работы по введению коммерческих запусков космодром планируется открыть для посещения иностранных делегаций.