Ученые вычислили идеальное для здоровья количество рабочих часов в неделю
3 февраля 2017, 23:02 [ «АН-онлайн» ]
Необычное исследование провели ученые из Австралии. Они следили за состоянием 8 тысяч работников и проанализировали их распорядок дня. Выяснилось, сколько часов в неделю можно трудиться без ущерба для здоровья.
Пресс-служба университета сообщает 3 февраля, что безопасное для самочувствия количество «трудочасов» в неделю – 39, сообщает издание Social Science & Medicine.
Тех, кто трудится свыше 39 часов в неделю, можно назвать трудоголиками, что нехорошо, потому что «вредный труд» провоцирует хронические заболевания.
Ученые уточняют цифру для женщин, на которых держится домашнее хозяйство: им не следует трудиться дольше 34 часов в неделю.
Для молодых неженатых мужчин, занимающихся спортом, безвредными считаются до 47 часов труда в неделю.
Ранее «АН-онлайн» сообщали о вреде ночных рабочих смен.