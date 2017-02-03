Ученые вычислили идеальное для здоровья количество рабочих часов в неделю

Необычное исследование провели ученые из Австралии. Они следили за состоянием 8 тысяч работников и проанализировали их распорядок дня. Выяснилось, сколько часов в неделю можно трудиться без ущерба для здоровья.

Пресс-служба университета сообщает 3 февраля, что безопасное для самочувствия количество «трудочасов» в неделю – 39, сообщает издание Social Science & Medicine.

Тех, кто трудится свыше 39 часов в неделю, можно назвать трудоголиками, что нехорошо, потому что «вредный труд» провоцирует хронические заболевания.

Ученые уточняют цифру для женщин, на которых держится домашнее хозяйство: им не следует трудиться дольше 34 часов в неделю.

Для молодых неженатых мужчин, занимающихся спортом, безвредными считаются до 47 часов труда в неделю.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о вреде ночных рабочих смен.