Ученые выяснили, почему людей раздражает чавканье и сопение

Некоторые люди раздражаются или даже приходят в ярость от самых, казалось бы, безобидных звуков - например, щелканья ручки или шума, который производят люди - чавканья, чихания, сопения.

Это явление известно как мисофония и обычно считается проявлением излишней чувствительности, которая вызвана негативным опытом, связанным с этими звуками. Однако группа ученых из Великобритании выяснила, что причины кроются в особенностях работы мозга.

В исследовании, результаты которого опубликовал журнал Current Biology, приняли участие 42 подопытных, из которых двадцать страдали мисофонией. Во время исследования МРТ всем им включали звуки, которые можно разделить на три категории: нейтральные, такие как шум дождя, неприятные для всех людей и раздражающие для страдающих мисофонией.

Выяснилось, что в первых двух случаях реакция была практически идентичной. А вот в третьем у тех, кто страдает мисофонией, была выявлена повышенная активность в участке головного мозга, который отвечает за связь эмоций и ощущений. Более того, связь этой области с другими участками мозга у двух групп испытуемых была разной.

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