Названа дата падения Луны на Землю

Американский планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо рассказал, когда Луна может упасть на Землю.

Данную информацию ученый предоставил колумнисту Forbes Брюсу Дормини в ходе беседы. Эксперт убежден, что Луна и Земля могут столкнуться через 65 миллиардов лет. Это возможно в том случае, если к данному моменту Солнце не поглотит систему Земля - Луна.

Спутник и планета могут столкнуться из-за замедления вращения Земли. По оценкам разных исследователей это может произойти примерно через 50 миллиардов лет, когда объекты окажутся во взаимном спин-орбитальном резонансе.