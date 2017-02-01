Ученые выяснили, как макияж влияет на женщин и мужчин

Шотландские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какое влияние макияж оказывает на восприятие человека.

В ходе эксперимента добровольцам показывали снимки женщин с макияжем и без него и предлагали охарактеризовать их. Удивительно, но мужчины почти в один голос считают накрашенных женщин "престижными", а женщины полагают, что дамы выглядят с румянами и тенями "доминирующими".

Представители обоих полов убеждены, что девушки с макияжем более привлекательны для членов общества. А вот ненакрашенные представители прекрасного пола не вызывают положительных чувств у сотрудников на работе и в компаниях друзей.