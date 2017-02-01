Ученые выяснили, о чем думают полностью парализованные люди

Швейцарские нейрофизиологи сделали удивительно открытие. Они изобрели нейрочип, который позволяет читать мысли парализованных людей.

Ранее многие эксперты думали, что страдающие так называемым «синдромом запертого человека» не могут вести мыслительную деятельность. Однако это оказалось не так. С помощью компьютерных технологий ученые смогли пообщаться с парализованными людьми. Лишь силой мысли те отвечали на их вопросы. Как оказалось, они узнают своих близких, могут рассказать о своей личной жизни. А один из участников эксперимента вообще запретил своей дочери выходить замуж за своего жениха, сообщает ria.ru.

Также отмечается, что данный синдром возникает не только в результате заболеваний, но и в случае травм мозга, а также отравлений и передозировки лекарств.