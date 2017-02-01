Ученые: по зубам можно узнать, сколько осталось жить

Международный фонд здоровья полости рта провел исследование и выяснил, что число сохранившихся зубов говорит не только о состоянии здоровья человека, но также о том, сколько он проживет.

Так, по мнению специалистов, те, кто обладает к 74 годам полным набором, обладает большими шансами отпраздновать свое столетие. При этом потеря пяти и более зубов к 65 годам может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, которые способны сократить продолжительность жизни. Это, например, остеопороз, диабет, а также болезни сердечно-сосудистой системы, сообщает rg.ru.

Эксперты отмечают, что потеря зубов может быть связана с пережитым стрессом, образом жизни, заболеванием, плохим уходом за полостью рта. Они советуют тщательно следить за состоянием своих зубов. Обязательно чистить их перед сном и хотя бы раз на протяжении дня, меньше есть сахара и регулярно ходить к стоматологу.