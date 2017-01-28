Раскрыта поразительная тайна невероятно долгой жизни первой цивилизации

Ученым наконец удалось раскрыть тайну, которая волновала многих: почему Индской цивилизации удалось просуществовать несколько тысячелетий и приспособиться к невероятно тяжелым условиям жизни.

В частности, люди смогли выжить во время длительных засух, которые периодически поражали долину Инда. Как сообщает Кэмерон Петри из Кембриджского университета, выживание большинства древних цивилизаций зависело от доступа к воде, однако у Индской цивилизации не было этого постоянного доступа.

Оказалось, что жители долины выращивали одновременно довольно обширный спектр злаков и овощей. Это происходило из-за того, что все города и общины располагались в климатических зонах, где сезоны дождей в зимний и летний периоды зачастую пересекались. Поэтому людям удавалось переносить засухи - неудачный летний урожай нередко восполнялся весьма обильным зимним, сообщает издание Current Anthropology.