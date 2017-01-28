Ошибки синоптиков будут наказываться рублём
28 января 2017, 08:51 [ «АН-онлайн» ]
Неточный прогноз погоды – это не только отсутствие зонтика в ливень. Из-за ошибок синоптиков и метеорологов страна теряет миллиарды рублей ежегодно. В копейку выливаются потери урожая вследствие заморозков и ураганов, а также внезапные наводнения и перебои в навигации. И потерпевшие во всём винят Гидрометцентр. Специалисты оправдываются тем, что невозможно предсказать, какая погода будет в Сокольниках через две недели в 17 часов, даже если там запланировано выступление мэра. Однако возможности для работы над ошибками есть.
В марте 2016 г. депутат Госдумы Сергей Иванов внёс законопроект, предлагающий штрафовать за неверные прогнозы погоды.
Прогноз погоды влияет на сельское хозяйство, безопасность полётов, движение судов, строительство зданий и дорог, а также на выбор одежды гражданами. Иванов предлагает штрафовать за недостоверность на суммы от одной до 20 тыс. рублей «в зависимости от величины ошибки в градусах Цельсия». А также привлекать виновных в распространении неверных прогнозов к ликвидации последствий «неожиданных» дождя, снега или града на срок до 50 часов.
Подробности читайте в материале "Аргументов недели".