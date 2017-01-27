Ученые нашли прямую связь между здоровьем и фамилией человека

Ученые из Ирландии провели масштабное исследование людей с английскими фамилиями и выявили прямую связь носителей «характерных» фамилий с состоянием их здоровья.

Статистика показала, что люди с фамилией Фэтт, которая переводится как «жир», склонны к ожирению. Носители фамилии Брэйди, то есть «медленный», обращались к врачам с брадикардией. При этом заболевании замедляются сердечные ритмы.

Ученые считают, что аналогичная связь есть и в других языках, и намерены провести аналогичные исследования в других странах.





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