На дне Средиземного моря нашли древнеримское судно

Древнеримская онерария (так назывались торговые суда Рима) пролежала на дне Средиземного моря нетронутой с момента кораблекрушения, которое произошло восемнадцать веков назад, и в этом особая ценность находки.

Онерария обнаружена вблизи острова Кабрера (Балеарские острова), сообщает ТАСС. Останки судна находились на глубине 70 метров. Археологи считают, что корабль остался нетронутым с момента его обнаружена вблизи острова Кабрера (Балеарские острова), сообщает ТАСС.находились на глубине 70 метров.считают, чтоостался нетронутым с момента его гибели , поэтому особо ценен для науки.

амфор. Осколки этих древних сосудов извлекали из сетей местные рыбаки, что и позволило исследователям вычислить приблизительные координаты затонувшего корабля. Пока исследователи не выяснили причину, из-за которой судно пошло на дно. Из трюмов онерарии извлекли множество. Осколки этих древних сосудов извлекали из сетей местные рыбаки, что и позволило исследователям вычислить приблизительные координаты затонувшего корабля.

Приблизительная длина корабля- 20 метров. Перевозили на нем рыбный соус гарум, считавшийся в то время деликатесом.