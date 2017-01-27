NASA: в феврале на Землю может упасть суперастероид и вызвать цунами

Огромный астероид летит в данный момент к Земле и может столкнуться с ней в феврале 2017 года, вызвав масштабные разрушения и цунами. Об этом 27 января заявило Американское космическое агентство.

Ученые NASA обнаружили астероид еще в минувшем году, но тогда ему значения не придали и только сейчас исследователи космоса осознали его опасность, передает радио «Маяк».

Известно, что первыми комическое тело, летящее к нашей планете, увидят жители Великобритании. Однако, о данном астероиде пока не известно ничего, чтобы могло вызвать тревогу: ни масса, ни траектория метеорита не высчитана. Российские астрономы об этом объекте знают и считают, что он просто сгорит в земной атмосфере.