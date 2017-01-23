На экономическом форуме рассказали о вирусах, которые могут убить человечество

В рамках экономического форума в Давосе ученые обратились к участникам с важным заявлением.

Специалисты назвали три опасных вируса, которые могут в недалеком будущем уничтожить человечество. По словам ученых, срочно требуются средства на разработку вакцин - они уже располагают суммой в размере 450 миллионов долларов. Уточняется, что в настоящий момент мир рискуют "захватить" вирусы МЕРС и Нипах, а также лихорадка Лассе.

Напомним, лихорадка поражает нервную и сосудистую систему, а также почки и печень. Вирус МЕРС быстро выводит из строя органы дыхания человека, а Нипах поражает головной мозг.