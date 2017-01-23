Психологи нашли способ вылечить любой вид бессонницы

Ученые выяснили, что бессонница у людей возникает по разным причинам и лечить ее надо в соответствии с ними.

Психологи разработали целый комплекс эффективных способов заснуть для разных случаев. В частности, если отсутствие сна связано с гормональным расстройством, человеку понадобится медикаментозное лечение - остальные методы не сработают. Если же нарушение сна вытекает из психических или неврологических проблем, то можно обойтись и без таблеток.

Интересно, что в случае зацикливания перед сном на какой-либо проблеме, следует сконцентрироваться и в деталях вспомнить максимальное количество подробностей любимой картины, фильма или книги. Хорошо подействует и проговаривание в уме длинных слов задом наперед. Специалисты советуют страдающим бессонницей не смотреть постоянно на часы, так как это расстраивает их, вследствие чего сон и вовсе исчезает. Не рекомендуется также пить кофе менее, чем за 6 часов до сна.