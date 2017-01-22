В Петербург лучше не ездить летом - можно заработать ожирение

Биологи провели исследование и выяснили, что жители и гости Санкт-Петербурга летом рискуют заработать ожирение.

Это может произойти из-за знаменитых белых ночей, которыми славится Северная столица. Ученые из Петрозаводского университета убеждены, что в связи с нарушением смены светлого и темного времени суток, у людей и животных возникают серьезные сбои в обмене веществ, что приводит к накоплению лишнего жира.

Исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей, которые не могли заснуть из-за постоянного освещения в клетках. Они ели больше, чем следует, из-за недостатка сна, передает Nation News.