Названы основные угрозы из космоса для жизни на Земле

Ученые составили рейтинг угроз из космоса для жизни на Земле.

Не только экологическая катастрофа, ядерная война и пандемия могут убить человечество - космос таит в себе не меньше опасностей. Гигантская угроза исходит для человека от Солнца, так как люди никак не могут повлиять на силу его излучения. Второй "сюрприз", который может преподнести нам гигантская звезда - солнечный ветер, который, пройдя по Земле, уничтожит абсолютно все живое. Не меньшую опасность представляют астероиды, которые в огромном количестве присутствуют в нашей Вселенной. Ученые также предупреждают, что в какой-то момент Солнце может охладиться, а любая из ближайших к нам галактик способна взорваться.

Кроме того, к Голубой планете может в любой момент подойти блуждающая звезда и спровоцировать атаку метеоритов, вследствие чего люди и животные погибнут.