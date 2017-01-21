Учёные находятся на пороге чтения мыслей

По мнению ряда учёных, мы на пороге расшифровки нейродинамического кода, с помощью которого человеческий мозг записывает информацию. Современные технологии уже позволяют нам увидеть образы, возникающие в сознании homo sapiens.



Когнитивная нейронаука заявляет буквально о прорыве в брейнридинге – «чтении мозга». Однако далеко не все представители научного мира разделяют оптимизм по поводу подобных успехов. По их мнению, как только мы научимся читать мысли своих соплеменников, в мире наступит хаос.



Современная наука в попытке проникнуть в мозг человека добилась определённых успехов. Построены карты мозга, получается и с визуализацией зрительных образов. То есть простые мысли уже поддаются расшифровке. Схематично это выглядит как сканирование работы определённых участков коры, при этом видна реакция человека на конкретный предмет. Это стало возможным с помощью функциональной резонансно-магнитной томографии, способной, кстати, определять и некоторые субъективные желания индивидуума.



В ближайшие 10 лет, по словам учёных, нас ожидает скачок в области глубокого проникновения в святая святых – человеческий мозг. Мировая наука готова приступить к расшифровке мозговых кодов психических явлений, мы почти научились «прочитывать» взгляд, соединять парализованные органы с мозгом и заставлять их двигаться с помощью обработки сигнала через компьютер. Что дальше? Сейчас, когда наблюдается столкновение различных культур, у каждого своё представление о мире. Можно ли научиться читать мысли каждого? Ответа у науки пока нет. Кроме того, известно, что наш мозг устроен сложнее, чем Вселенная. Вопрос не праздный – стоит ли тратить годы в попытке научиться читать мысли соседа, когда тот может и сам рассказать об этом?



Косвенно подтверждая это, основатель Фейсбука Марк Цукерберг на днях заявил о том, что его компания займётся разработкой нейрокомпьютерных технологий, с помощью которых можно будет читать и передавать мысли. «Вы просто подумаете о чём-то, – говорит Цукерберг, – и ваши друзья смогут вас услышать». Спрашивается – зачем?



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