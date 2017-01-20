Ученые объяснили, почему больных людей постоянно клонит в сон

Американские ученые выяснили, почему больных людей постоянно клонит в сон. Оказалось, организм сам отключает нервную систему для того, чтобы восстановить силы и «перезагрузиться».

Борясь с недугом, многие клетки организма находятся в состоянии сильного напряжения. Для организма такое противоборство настоящий стресс и потеря энергии. Для того, чтобы восстановить силы, необходим сон. Организм автоматически отключает нервные клетки под названием Alpha-Lipoic Acid (ALA), поддерживающие бодрость нашего тела в обычном состоянии. Именно они «перезапускают» организм, выделяя химическое вещество FLP-13, вызывающее сонливость.





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