Ученые: пол будущего ребенка напрямую зависит от веса отца

Исследование китайских специалистов позволило им обнаружить интересную закономерность: пол будущего ребенка напрямую зависит от веса отца. По их утверждению, полные отцы чаще производят на свет мальчиков.

Если родители мечтают о наследнике, то тут нужно постараться отцу. Правда, особых подвигов от него не требуется. Все, что ему необходимо, это усиленно питаться. Согласно исследованиям, если отец плотного телосложения или даже полный, то велика вероятность того, что в этой семье родится мальчик. А вот для рождения девочки отец должен быть с нормальным весом или даже худым.

Ученые пока не могут объяснить данный феномен, но полагают, что он связан с выработкой Y-сперматозоидов, которых у полных мужчин меньше. И уж совсем не объясним с этой точки зрения факт, что у одного родителя могут быть дети разных полов.

Так что лучше верить в высший замысел и не набирать лишний вес даже ради рождения сына, ведь это вредно прежде всего для собственного здоровья.





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