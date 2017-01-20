Как говорят люди, хочешь жить – умей вертеться. Серые лисы, живущие в американской Калифорнии, вертятся в буквальном смысле – мордами в местах, помеченными более крупными хищниками, чтобы перенять запах.

Удивительную хитрость лис вскрыл эколог Макс Аллен, изучавший поведение пум с помощью камер слежения. Их он установил на 26 горных участках, посещаемых горными львами. И был весьма удивлён от увиденного на записях способа маскировки лис собственного запаха от других сравнительно крупных хищников – к примеру, койотов. Последние, несмотря на частую охоту стаями, обычно не связываются с пумами, чем и пользуются лисы, подтверждая свою репутацию хитрюг.

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