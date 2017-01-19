Американские медики: это должна знать каждая женщина

Одной из самых острых проблем, касающихся женского здоровья, является рак яичников, который заканчивается летальным исходом гораздо чаще, чем другие онкологические заболевания.

Врачи из Центра изучения рака, расположенного в штате Филадельфия (США) составили список признаков развития опухоли яичников, отметив, что их должна знать каждая женщина, чтобы начать лечение на ранних стадиях заболевания и тем самым предотвратить его перетекание в тяжелую форму.

В первую очередь необходимо помнить, что шансы заболеть этой формой рака возрастают с возрастом. Как пишет портал “Актуальные новости”, почти половина зарегистрированных случаев - это женщины старше 63 лет. Кроме того, стоит провести обследование, если наблюдаются следующие признаки: вздутие живота либо появление припухлости в этой части тела, боль в спине и низу живота, потеря веса и аппетита, чувство быстрого насыщения, боль во время занятия сексом. В случае появления этих симптомов рекомендуется обратиться к врачу.

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