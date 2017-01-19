Где будет комфортнее всего жить людям после двадцати лет приближающегося глобального потепления климата, выяснили американские геофизики. Правда, Россия в этом рейтинге даже если есть, то далека от лучших мест.

Зато установление благоприятного климата с температурой воздуха от 18 до 30 градусов выше нуля американские ученые предвидят, например, в северных и горных районах США, на Британских островах и Скандинавском полуострове, в северо-восточной Азии (видимо, в Сибири) и южной половине Латинской Америки, Океании. Число дней с комфортной погодой в этих регионах увеличится до двух недель в год.

И напротив, судя по тенденциям, зарегистрированным с 1986 по 2005 год, на 15-50 дней в году сократится количество дней хорошей погоды в современных тропическом и субтропическом поясах – в Африке и Юго-Восточной Азии, в северных и центральных областях Латинской Америки.

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