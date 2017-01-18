Доказано: голодание продлевает жизнь в полтора раза

Американские исследователи из Национального института старения провели ряд экспериментов и выяснили, что голодание продлевает жизнь.

Ранее подобные предположения уже выдвигались некоторыми учеными, однако точных доказательств пользы голодания не было. Теперь же благоприятный эффект от ограничения себя в еде научно подтвержден, сообщает Gizmodo.

Исследователи провели эксперименты на макаках и установили, что употребление в меру калорийной или некалорийной пищи взрослыми и пожилыми представителями данного вида снижает вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также возможность развития раковых заболеваний. В целом низкокалорийная диета способна продлить жизнь почти в полтора раза.