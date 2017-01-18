Разрушен распространенный миф о Тунгусском метеорите

Российские ученые разрушили распространенный миф о Тунгусском метеорите, упавшем в Красноярском крае в 1908 году.

Специалисты опровергли данные итальянских экспертов о происхождении озера Чеко из-за падения метеорита. Как сообщает Экспедиционный центр СФО Русского географического общества, данный водоем старше Тунгусского метеорита, поэтому его образование никак не может быть связано с падением небесного тела.

Как сообщает РИА "Новости", опровергнуть теорию ученых из Италии удалось, определив возраст донных отложений, образец которых был взят с глубины 120 см.