Психологи: сквернословие - признак честности

На защиту любителей дополнить свою речь красным словцом встали психологи ряда стран. Они в один голос заявили: ругательства, конечно, режут слух, зато можно не сомневаться, что перед вами честный человек.

Психологи из Нидерландов, Великобритании, США и Гонконга провели сложное исследование, состоящее из двух этапов. В первом испытуемым было предложено рассказать, что заставляет их сквернословить, а также перечислить особо любимые ругательства. Затем с помощью специальной шкалы была определена склонность участников исследования ко лжи.

На втором этапе психологи анализировали посты в социальных сетях, используя уже другой подход. Его суть в том, что любители приврать редко используют местоимения первого и третьего лица, но часто употребляют глаголы движения. Таким образом было установлено, что те, кто обычно не стесняется в выражениях, более склонны говорить правду. Статья с результатами исследований была опубликована в Social Psychological Science.

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