Президента Трампа увековечили в названии вида молей

Моль «с причёской» из светло-желтых чешуек на голове, напоминающей вступающего в должность президента США открыл канадский биолог и систематик Вазрик Назари. Статья о новой бабочке вышла в научном журнале.

Правда, Назари нашел её не в природных условиях южной Калифорнии (где была поймана), а только в коллекции Музея энтомологии Богарта. Тщательный анализ привел ученого к убеждению, что найденный экземпляр представляет собой новый вид из семейства молей выемчатокрылых (Gelechiidae). Вероятно, вымирающий, поэтому Назари предложил назвать его Neopalpa donaldtrumpi, чтобы привлечь внимание коллег и общественности к сбережению редких насекомых и животных. Реакция самого Дональда Трампа на наречение моли в его честь пока не известна.

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