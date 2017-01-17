На Украине впервые в мире родился ребенок от трех родителей

Деторождение было искусственным. Оплодотворенную яйцеклетку поместили в донорскую и малыш родился с генетическим материалом троих родителей. Об этом 17 января заявил директор украинской клиники.

Валерий Зукин, глава клиники репродуктивной медицины на Украине сообщил журналистам о первом в мире случае появления на свет младенца от трех родителей, сообщает «Лайф».

Известно, что ребенок – это девочка – сейчас уже выписан из клиники, он здоров и родители счастливы.

Это первый в мире случай успешной трансплантации оплодотворённой яйцеклетки в донорскую. Ученые проделали плодотворную работу. После зачатия в яйцеклетке образуется два ядра (от матери и от отца). Ученые эти два ядра изъяли и перенесли их в другую яйцеклетку, из которой предварительно также удалили два ядра. Получилось, что родившийся ребенок имеет «ядерное» ДНК от родителей, а цитоплазменную ДНК – донорскую. На такую операцию медики пошли из-за бесплодия женщины, которая в итоге стала матерью.