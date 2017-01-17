Эксперт: очередную экспедицию на МКС могут отложить на месяц

Решение о переносе запуска космического корабля "Союз МС-05" к Международной космической станции (МКС) еще не принято, но его могут вот-вот принять и отложить очередную космическую экспедицию на два месяца.

О возможном переносе запуска «Союза» сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли, имеющий отношение к запускам ракет. Известно, что старт могут перенести с 29 мая на конец июля, - называется как вариант 28-е число.

Однако, само решение еще не принято. Говоря о причинах задержки старта, специалисты лишь сообщают, что это комплекс причин нетехнического характера. "Союз МС-05" должен доставить на МКС троих космонавтов. Командир основного экипажа "Союз МС-05" - Сергей Рязанский ("Роскосмос").