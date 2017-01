Ученые сделали печальное заявление: умные люди вымирают

Ученые из Исландии сделали печальное заявление: в мире вымирают действительно умные люди.

Все чаще и чаще у людей появляются гены, которые в той или иной мере связаны с приобретением знаний. Как сообщает издание The Guardian, ссылаясь на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, в данном исследовании были использованы данные о ста тысячах исландцев, полученные в 1910-1975 годы.

Интересно, что люди, которые стремятся накапливать знания и получать образование, в среднем имеют на шесть процентов меньше дочерей и сыновей, чем их ровесники, которые обладают менее высоким IQ. Этот факт позволяет предположить, что в скором времени умные и образованные люди могут вымереть.