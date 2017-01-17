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Ученые сделали печальное заявление: умные люди вымирают

17 января 2017, 14:21 [ «АН-онлайн» ]

Ученые сделали печальное заявление: умные люди вымирают
фото: pixabay.com

Ученые из Исландии сделали печальное заявление: в мире вымирают действительно умные люди.

Все чаще и чаще у людей появляются гены, которые в той или иной мере связаны с приобретением знаний. Как сообщает издание The Guardian, ссылаясь на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, в данном исследовании были использованы данные о ста тысячах исландцев, полученные в 1910-1975 годы.

Интересно, что люди, которые стремятся накапливать знания и получать образование, в среднем имеют на шесть процентов меньше дочерей и сыновей, чем их ровесники, которые обладают менее высоким IQ. Этот факт позволяет предположить, что в скором времени умные и образованные люди могут вымереть.

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ЕТ


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