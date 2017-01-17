У европейцев нашли ген, который способствует развитию депрессии

Ученые из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН провели весьма интересное исследование.

Анализ, основанный на материалах голландских коллег, позволил выявить у европейцев ген, который способствует развитию депрессии. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ИЦИГ, ученые убеждены, что вклад генотипа человека в возникновение депрессии является примерно таким же, как и у шизофрении.

Отметим, что депрессия в настоящий момент является одним из самых распространенных психических расстройств в мире. На 2016 год от этого заболевания страдают не менее 350 млн человек на планете.