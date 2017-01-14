Диетологи рассказали, как избавиться от килограммов, набранных за праздники

Праздники закончились, оставив приятные воспоминания и лишние килограммы. Вторая половина января - самое время, чтобы начать приводить в порядок фигуру, пострадавшую от обильного новогоднего застолья.



Однако диетологи не рекомендуют сразу сажать себя на жесткую диету: организм в таких суровых условиях начинает запасаться жиром. Поэтому диетологи советуют не морить себя голодом, а заменить вредные продукты полезными - с низким гликемическим индексом и достаточным содержанием белка. По мнению экспертов, с которыми беседовали корреспонденты kp.ru, для послепраздничного меню отлично подходят постное мясо, нежирные молочные продукты, цитрусовые и овощи, в том числе и тушеные.

Кроме того, есть продукты, которые могут помочь держать аппетит под контролем. Это томаты, базилик и ананас. Два последних продукта к тому же содержат ферменты, помогающие расщеплению жиров.

Однако большая часть килограммов, набранных за праздники, это не жир, а вода: алкоголь и большое количество соленой пищи приводят к нарушению водно-солевого баланса в организме. Чтобы его восстановить, достаточно съедать по половине граната в день. Можно заменить его чаем с молоком или брусничным морсом. Кроме того, сельдерей, брюссельская капуста и спаржа тоже помогают избавиться от лишней жидкости.

Читайте также:

Другие новости науки

См. все новости дня