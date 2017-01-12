Ученые научились превращать мышей в агрессивных зомби-убийц

Ученые рассказали об интересных экспериментах, которые позволили им получить невероятные результаты. Специалисты научились «включать» в мозге мышей определенные нейроны, которые превращают грызунов в безумных хищников.

Авторами уникальных опытов стали ученые из Йельского университета в США. Специалисты посылали сигнал в мозг мышей с помощью лазера. В итоге грызуны превращались в настоящих хищников, способных преследовать и убивать все, что движется. При этом также усиливалась работа их челюсти, и мыши перекусывали то, что обычно перегрызть не могут, сообщает ria.ru.

По словам ученых, мыши чем-то напоминали зомби из известного фильма «Живые мертвецы». При этом специалисты отмечают, что атаковали и убивали грызуны только ради пищи.