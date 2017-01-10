Ученые рассказали, когда человек начинает стареть

Важное открытие сделали ученые, представляющие Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Они провели исследование и выяснили, в каком возрасте организм человека начинает стареть.

В ходе своего эксперимента специалисты подвергали тестам мужчин разного возраста. При этом они отмечали, как те справляются с заданиями. В итоге ученые выяснили, что начиная с 39 лет физические и умственные способности людей начинают ухудшаться.

Эксперты смогли даже дать научное объяснение своим выводам. Они рассказали, что у людей в определенном возрасте перестает вырабатываться миелин в достаточном количестве. Это вещество позволяет образовываться защитной оболочке нейронов, которые обеспечивают бесперебойную работу мозга, сообщает mk.ru.

Ученые считают, что их выводы помогут отсрочить старение или предотвратить многие старческие болезни.