Итальянские археологи исследовали поземные бункеры времен Второй мировой войны, а нашли доисторический «прибор» для наблюдения за космосом. Ученые проводят параллель со знаменитым Стоунхенжем в Англии.

Сооружение, которое нашли итальянские археологи, напоминает английский Стоунхендж, только размерами намного меньше, пишет «Российская газета».

Известно, что доисторический «прибор» находится недалеко от города Джела (юго-восток Сицилии). Ученые заметили вначале просто груду камней, которая, однако, сложена была в определенном порядке. В одном из камней было рукотворное отверстие. Камни выложены около пяти тысяч лет назад. Рядом находятся усыпальницы того-же периода времени. Исследователи уверены: эти сооружения выполняли двоякую роль: были ритуальным местом и своеобразным древним «календарем». В день зимнего солнцестояния (26 декабря) лучи восходящего солнца в определенное время проходили точно через отверстие в камне.