Ученые выяснили, как еще смартфоны вредят зрению детей

Корейские ученые установили, что дети, пользующиеся смартфонами более трех часов в день, гораздо чаще подвержены так называемому синдрому сухого глаза, чем их сверстники, менее увлеченные гаджетами.

При этом синдроме глаза становятся красными и раздраженными, возникает ощущение жжения. Это происходит из-за того, что поверхность глаза не омывается слезами в достаточной степени. Обычно синдром диагностируется у пожилых людей, однако все чаще офтальмологи наблюдают эти симптомы у детей.

Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале BMC Ophthalmology, дети, чрезмерно увлеченные гаджетами, подвержены синдрому сухого глаза. Дело в том, что человек реже моргает, когда смотрит на экран смартфона, а значит, поверхность глаз становится сухой, от чего возникает раздражение. Специалисты рекомендуют не позволять детям проводить с гаджетами много времени.

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