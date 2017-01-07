На Курилы отправляется экспедиция Минобороны

В скором времени Минобороны РФ отправит на один из островов Курильской гряды Матуа экспедицию.

Организацией исследовательской поездки, которая начнется в июне и закончится в сентябре текущего года, будет заниматься Тихоокеанский флот. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО капитан 2-го ранга Владимир Матвеев, который подчеркнул, что сейчас уже завершена разработка детального плана обследований Курильского острова.

Кроме того, как передает RNS, уже определены личный состав и количество техники для изыскательских работ.