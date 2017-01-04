Земля будет полностью уничтожена в октябре текущего года

На днях в СМИ появилась информация о том, что в октябре текущего года Земля будет полностью уничтожена.

По мнению ученого Дэвида Мида, это произойдет из-за сильнейшего столкновения с планетой X. Специалист отметил, что о будущем инциденте уже доподлинно известно, однако об этом ничего не рассказывается, чтобы не сеять панику среди людей.

В своей работе под названием "Planet X: The 2017 Arrival" Мид уточняет, что увеличение числа землетрясений на Земле, а также усиление их интенсивности говорит о том, что планета X приближается. 5 октября 2017 года она полностью перекроет наше Солнце, вследствие чего человечество погибнет.